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الدغيدي: "الموت أهون عليا من ارتداء الحجاب.. وممكن أتجوز شخص من ديانة آخرى"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:24 م
الدغيدي: الموت أهون عليا من ارتداء الحجاب.. وممكن أتجوز شخص من ديانة آخرى
إيناس الدغيدي
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أمنية فوزي
 
أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها من الممكن أن تتزوج رجل من ديانة آخرى، متابعة: "بعمل علاقاتي مع الرجالة من قلبي وعقلي، ولا أندم على علاقاتي".

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء: "لو خيروني بين الموت والحجاب هختار الموت".

وأوضحت أنها تحاسب نفسها كثيرًا على كل شيء تفعله، متابعة: "ببص في المراية وأحاسب روحي وأشتم نفسي".
المزيد عن: موت القاهرة والناس الحجاب اخبار مصر إيناس الدغيدي
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