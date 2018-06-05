الدغيدي: "الموت أهون عليا من ارتداء الحجاب.. وممكن أتجوز شخص من ديانة آخرى"

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها من الممكن أن تتزوج رجل من ديانة آخرى، متابعة: "بعمل علاقاتي مع الرجالة من قلبي وعقلي، ولا أندم على علاقاتي".



وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء: "لو خيروني بين الموت والحجاب هختار الموت".



وأوضحت أنها تحاسب نفسها كثيرًا على كل شيء تفعله، متابعة: "ببص في المراية وأحاسب روحي وأشتم نفسي".

