نصائح مهمة لحماية جلدكِ من لدغات "الحشرات" في الصيف!

قد نكون في فصل الصيف أكثر تعرضاً للحشرات ولدغاتها، خصوصاً أثناء الجلوس في الهواء الطلق، وهو ما يسبب ظهور النتوءات الحمراء على الجلد والبشرة.





هنا مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع لدغات كل أنواع الحشرات التي تنتشر غالباً في الصيف.





الناموس

لو تعرّض جلدكِ للدغات من الناموس، ستظهر نتوءات حمراء صغيرة، مع حكة بالجلد، وربما يحدث تورم بسيط، ويمكنكِ في هذه الحالة استخدام كريمات مضادة للحكة، ومضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن لو كانت اللدغة تسبّب حساسيةً ستؤدي إلى تورّم شديد أو ضيق في التنفس فيجب في هذه الحالة زيارة الطبيب المختص.





العنكبوت

هناك العديد من أنواع العناكب، ولكن اثنين منها فقط يمكن أن يسببا مشاكل خطيرة ونادرة في معظم الأحيان، وهما عنكبوت الأرملة السوداء والبني، أما باقي الأنواع فيمكن أن تسبّب نتوءات حمراء أو حكّةً بالجلد فقط، ويمكن علاجها في المنزل، عن طريق غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، واستخدام مرهم مضاد حيوي، ورفع المنطقة المصابة لأعلى مع استخدام مسكنات الألم.





الذباب

على الرغم من أن الذباب ليس ساماً في حدّ ذاته، إلا أن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه لعابه، وعلى هؤلاء استشارة الطبيب حال تعرّضهم لهذا الأمر، علماً أن بعض أنواع الذباب، ومنها الذباب الرملي، يمكن أن يسبب مرضاً جلدياً، يتم علاجه بمضادات الهيستامين عن طريق الفم.





البعوض