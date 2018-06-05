تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري

نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي حفل إفطاره السنوي، اليوم "الثلاثاء" بأحد فنادق التجمع الخامس ، تحت رعاية الفريق مهاب مميش الرئيس الشرفي للاتحاد.





شارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة منهم اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الاسبق ، والدكتور والناقد الرياضي ياسر أيوب ، ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن ، والدكتورة غادة الوكيل ، والدكتورة احلام يونس رئيس اكاديمية الفنون ، والفنان عاطف عوض ، وبطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما ، والإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب، وزوجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، إضافة الى ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ذوي الاعاقة ، من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.



