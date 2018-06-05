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تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:17 م
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام
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عبدالحافظ حمدي
 
نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي حفل إفطاره السنوي، اليوم "الثلاثاء" بأحد فنادق التجمع الخامس ، تحت رعاية الفريق مهاب مميش الرئيس الشرفي للاتحاد.

شارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة منهم اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الاسبق ، والدكتور والناقد الرياضي  ياسر أيوب ، ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن ، والدكتورة غادة الوكيل ، والدكتورة احلام يونس رئيس اكاديمية الفنون ، والفنان عاطف عوض ، وبطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما ، والإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب، وزوجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، إضافة الى  ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ذوي الاعاقة ، من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.

تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار الاتحاد الرياضي المصري
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