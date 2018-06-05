إيناس الدغيدي تبكي على الهواء.. شاهد السبب

بكت المخرجة إيناس الدغيدي، على الهواء عند حديثها عن زوجها الراحل الدكتور نبيل معوض، قائلة: "لو رجع بيا الزمن هتجوزه، نبيل معوض هو كل حياتي، قعدت معاه 39 سنة، وكمان ربنا أخده بدري".



واستطردت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء: "حبيته لما مات وحسيت بيه أكتر من ما هو عايش، وافتقدته جدًا بعد وفاته، وخاصة يوم زفاف بنتنا".

