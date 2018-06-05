ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيناس الدغيدي تبكي على الهواء.. شاهد السبب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:21 م
إيناس الدغيدي تبكي على الهواء.. شاهد السبب
إيناس الدغيدي
طباعة
أمنية فوزي
 
بكت المخرجة إيناس الدغيدي، على الهواء عند حديثها عن زوجها الراحل الدكتور نبيل معوض، قائلة: "لو رجع بيا الزمن هتجوزه، نبيل معوض هو كل حياتي، قعدت معاه 39 سنة، وكمان ربنا أخده بدري".

واستطردت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء: "حبيته لما مات وحسيت بيه أكتر من ما هو عايش، وافتقدته جدًا بعد وفاته، وخاصة يوم زفاف بنتنا".
المزيد عن: مصر تبكي التوك شو اخبار مصر إيناس الدغيدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
1
x
18:00
1
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 9:50:01 PM