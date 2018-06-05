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رئيس "لوتس" يعلن تنحيه عن منصبه واستبداله بنائب رئيس جيلي الصينية

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:18 م
رئيس لوتس يعلن تنحيه عن منصبه واستبداله بنائب رئيس جيلي الصينية
رئيس لوتس
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أعلن جان مارك غاليس رئيس لوتس التنفيذي التنحي من منصبه، على أن يسري القرار بشكل فوري.

يأتي هذا "لأسباب شخصية" وكون "الوقت قد حان للمضي قدما" حسب غاليس الذي انضم إلى صانعة السيارات البريطانية من مجموعة PSA بيجو سيتروين في 2014 والتي كان مسؤولا تنفيذيا فيها، مع ذلك فقد أشرف على إطلاق موديلات مثل لوتس إليس وإيفورا وإكسيج.

على مدار العشر سنوات الأخيرة لم تطلق صانعة السيارات البريطانية موديلات جديدة كليا وذلك لضعف الموارد المالية، إلا أن ذلك سيتغير تماما بفضل شراءها بواسطة جيلي التي تمتلك أيضا فولفو وبوليستار ولينك آند كو ولندن تاكسي وحصة 10% في مرسيدس.

هذا وسيستبدل غاليس في منصبه كينجفنغ فنغ وهو نائب رئيس مجموعة جيلي أوتو، وبسيطرة إحدى رجالها على زمام الأمور تأمل صانعة السيارات الصينية استبدال كامل خط إنتاج سيارات لوتس الرياضية وإطلاق موديلات جديدة بينها كروس أوفر.
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