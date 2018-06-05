إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" ببني سويف
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:19 م
احمد فتحى الدسوقي
أصيب 7 أشخاص، قبل قليل، إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" بمركز ناصر ببني سويف.
وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف ببني سويف، 5 سيارات لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحديد هويتهم وتشخيص إصابتهم وتحرير المحضر اللازم.
وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف ببني سويف، 5 سيارات لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحديد هويتهم وتشخيص إصابتهم وتحرير المحضر اللازم.
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