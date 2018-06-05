إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، قبل قليل، إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" بمركز ناصر ببني سويف.



وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف ببني سويف، 5 سيارات لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحديد هويتهم وتشخيص إصابتهم وتحرير المحضر اللازم.

