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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" ببني سويف

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:19 م
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة بهبشين ببني سويف
إسعاف مصابين - صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب 7 أشخاص، قبل قليل، إثر انقلاب ميكروباص بترعة "بهبشين" بمركز ناصر ببني سويف.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف ببني سويف، 5 سيارات لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحديد هويتهم وتشخيص إصابتهم وتحرير المحضر اللازم.
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