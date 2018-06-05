رسميًا.. آبل تكشف عن "iOS 12" بميزات الواقع المعزز الجديدة

استهلت شركة آبل فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2018 المنعقد حاليًا في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحديث تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة عن إحصاءات متجر التطبيقات "آبل ستور" App Store، حيث دفعت آبل 100 مليار دولار للمطورين، بعد أن كان 70 مليار دولار في شهر يونيو 2017، و 50 مليار دولار في شهر يونيو 2016، بالإضافة إلى الحديث عن وجود أكثر من 20 مليون مطور يعملون عبر منصات الشركة المختلفة.





ويعد تاريخ الإعلان متناسبًا مع تاريخ مرور 10 سنوات على إطلاق المتجر، وأشار كوك إلى أن المتجر يحصل على 500 مليون زيارة أسبوعيًا، كما تطرق حديث كوك إلى لغة البرمجة Swift، والتي وصفها بأنها أسرع لغة برمجة نمو هناك، إلى جانب الحديث عن Swift Playground، وهو تطبيق iPad الذي يتميز بألغاز تفاعلية وتحديات ودروس مصممة لتعليم المبرمجين المبتدئين كيفية البرمجة.





وأوضح كتابة 350 ألف تطبيق عبر لغة Swift، التي طرحتها آبل لأول مرة في شهر يونيو 2014، وتحولت إلى لغة برمجة مفتوحة المصدر في شهر ديسمبر 2015، والتي يمكن استخدامها لبناء تطبيقات تعمل على iOS و macOS و watchOS و tvOS و Linux، وقال كوك: "نعتقد أن البرمجة هي مهارة أساسية ويجب أن يتم تعليمها ضمن كل مدرسة في جميع أنحاء العالم، حيث أن تعلم البرمجة يوفر العديد من المزايا، إذ إنها تعتمد على حل المشكلات وتنمية مهارات التفكير الناقد".





وانتقل الرئيس التنفيذي بعد ذلك إلى التقليد المستمر منذ ثماني سنوات، حيث كشفت الشركة النقاب رسميًا عن أحدث نسخة من نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة العامل على هواتف آيفون iPhones وحواسيب آيباد اللوحية iPad وأجهزة آيبود iPod touch، حيث من المتوقع أن يكون نظام التشغيل iOS 12 بمثابة تحديث للنسخ السابقة فيما يتعلق بالاستقرار والأداء، وذلك بعد عام مخيب للآمال من حيث استقرار ومشاكل وأخطاء النسخة السابقة من النظام.





وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة iOS 12 تعمل على مضاعفة الأداء، مع دعم جميع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل iOS 11، بحيث حاولت آبل تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة القديمة، ويقال أن التحسينات الأساسية للأداء تستهدف الجهاز عند عمله بأقصى طاقته، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر من السابق بنسبة 40 في المئة، مع ظهور لوحة المفاتيح بسرعة أكبر من السابق بنسبة 50 في المئة، ويتم فتح تطبيق الكاميرا بسرعة أكبر من السابق بنسبة 70 في المئة على الأجهزة القديمة.





وقامت آبل تحديث منصة ARKit إلى النسخة الثانية ARKit 2.0، وطورت أيضًا تنسيق ملف جديد للواقع المعزز، يدعى USDZ، والذي يعمل عبر الويب والتطبيقات المتعددة لعرض كائنات الواقع المعزز AR ثلاثية الأبعاد بشكل واقعي بأحجامها الصحيحة، وهو مدعوم من قبل Adobe و Autodesk و Quixel و Pixar و PTC و Sketchfab، كما تم الكشف عن تطبيق واقع معزز جديد تم تطويره من قبل آبل يسمى Measure، بحيث أنه مخصص للاستفادة من الواقع المعزز لقياس الأشياء في العالم الحقيقي، مما يتيح لك إجراء القياسات واستخدام مستوى دقيق.





وعملت الشركة المنصعة لهواتف آيفون على ترقية تطبيق الصور باستخدام ميزات بحث مشابهة لتلك الموجودة ضمن تطبيق Google Photos، بما في ذلك اقتراحات البحث التي تبرز تلقائيًا الأشخاص والأماكن وفئات الصور، كما أنه يضيف أيضًا قاعدة بيانات عامة للأحداث العامة التي يمكن مشاركتها، ومشاركة الاقتراحات التي يمكنها التنبؤ مع من تريد مشاركة تلك الاقتراحات مباشرةً من المكتبة.





كما تم تحديث المساعد الصوتي سيري مع ميزة الاختصارات، والتي تتيح لمستخدمي iOS إمكانية إنشاء أوامر صوتية مخصصة مع سيري، والتي تتصل بالتطبيقات، وتتيح ميزة الاختصارات تنفيذ أوامر متعددة بكلمة واحدة، بشكل يشابه إلى حد كبير الإجراءات الروتينية المقدمة من مساعدات Alexa و Google Assistant، بحيث يمكن إضافة الاختصارات إلى شاشة القفل لتسهيل الوصول إليها.





ويمكن لسيري توفير اختصار في وقت معين من اليوم بناءً على تجارب سابقة، مع الحديث عن تطبيق اختصارات جديد Shortcuts، مبني على تطبيق Workflow الذي حصلت عليه آبل سابقًا، مما يسمح للمستخدم بإدارة وتحرير الميزات الجديدة، وتعمل الاختصارات عبر iOS و HomePod و Apple Watch.





وقامت آبل أيضًا بتحديث تطبيقات Apple News و Books و Voice Memos و Stocks، وتمت إضافة شريط جانبي إلى News on iPad لتسهيل الاستعراض، مع إعادة تسمية iBooks إلى Apple Books، والحصول على تصميم جديد بالكامل مع متجر كتب جديد يشبه متجر تطبيقات iOS، بالإضافة إلى تحديث CarPlay لدعم تطبيقات الطرف الثالث.





وعرضت الشركة مجموعة من التطبيقات المحدثة، بالإضافة إلى عرض خاصية الرسائل التي تحتوي على Mimojis و Animojis، وكجزء من مبادرة الصحة الرقمية، تضيف آبل تقارير النشاط للآباء والأطفال، بالإضافة إلى حدود التطبيق، وذلك لمساعدة المستخدم على وضع قيود على تطبيقات معينة، والتذكير عندما يكاد الوقت أن ينتهي، والسماح باستخدام الجهاز.





أما بالنسبة لمستخدمي هاتف iPhone X، فقد قامت آبل بزيادة تصنيفات وقدرات أنيموجي Animojis، وهي النسخة المتحركة المدعومة بالواقع المعزز من الرموز التعبيرية التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي، مع إضافة Mimoji و Animoji مصممة ذاتيًا، وتعمل الرسائل على إضافة فلاتر فنية متكاملة وتأثيرات على غرار سناب شات و Animojis أو Mimojis إلى الرسائل، مما يتيح للمستخدم إمكانية إرسال تلك الصور باستخدام الصور المركبة، والصور المتحركة دون تحميل تطبيق تابع لجهة خارجية.





وأصبح تطبيق فيس تايم FaceTime يدعم المكالمات الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا ضمن الدردشات الجماعية، والتي يطلق عليها اسم Group FaceTime، ويتم دمج هذه الميزة ضمن تطبيق الرسائل Messages، حيث تعمل ميزة Group FaceTime تلقائيًا على توسيع المربعات أثناء تحدث الأشخاص وتقليص الآخرين الصامتين إلى أسفل الشاشة، ويمكن استخدام ميزات الرسائل المرئية الجديدة في FaceTime أيضًا.





كما انضمت الشركة اليوم إلى عدد من الشركات التقنية الأخرى بعد كشفها النقاب عن عدد كبير من الإعدادات والأدوات الجديدة التي تساعد المستخدمين في الحد من مقدار الوقت الذي يقضونه في استخدام الأجهزة والتطبيقات، إذ قال كريغ فيدرجي Craig Federighi، نائب رئيس الشركة آبل للمهندسين أصبح استخدام الهاتف بمثابة العادة التي قد لا نعترف بأننا أصبحنا مدمنين عليها.





وتتضمن هذه الإعدادات، التي ستكون متوفرة ضمن نظام التشغيل iOS 12، ميزة "عدم الإزعاج" المحسنة، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى وضع "عدم الإزعاج" من خلال إعدادات وقت النوم، مما يضمن عدم رؤية أي إشعارات حتى يستيقظوا، أو يمكنهم تعيين حد زمني من مركز التحكم في الهاتف، بحيث يتم ضبط الوقت الذي يريدون فيه تشغيل جهاز آيفون أو آيباد على وضع "عدم الإزعاج".





كما يمكن للمستخدمين تعيين حدود زمنية على التطبيقات الفردية، بحيث يمكنهم أن يطلبوا من الجهاز منع استخدام إنستاجرام على سبيل المثال بعد قضاء ساعة واحدة في استخدام التطبيق، ولدى المستخدم خيار لتجاهل الحد، وتأخذ هذه الحدود في الحسبان مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في كل من حاسيب آيباد وهاتف آيفون، إذا استخدم كلاهما.





وحاولت آبل التقليل من مشكلة التنبيهات المتعددة، بحيث أصبح لدى المستخدم القدرة على تجميع التنبيهات، مثل تجميع كل تنبيهات الرسائل النصية على شاشة القفل، وبدلًا من رؤية تنبيه واحد لكل شخص أو مجموعة، يمكن تجميع التنبيهات حسب المواضيع.





ويتوفر ضمن نظام التشغيل iOS 12 تطبيق Screen Time جديد يعرض للمستخدمين مقدار الوقت الذي يقضونه أسبوعًا في التطبيقات الفردية وعدد التنبيهات التي يتلقونها أسبوعًا من كل تطبيق ومقدار الوقت الذي يقضونه في فئات معينة من التطبيقات مثل منصات التواصل الإجتماعي أو تطبيقات الترفيه.





ويأتي ذلك بعد تعرض شركات التكنولوجيا خلال العام الماضي، بما في ذلك آبل وجوجل وفيسبوك لضغوط من المستثمرين والموظفين السابقين والمستهلكين لجعل منتجاتهم أقل إدمانًا، حيث صرحت آبل في وقت سابق من هذا العام بأنها تتجه إلى توفير المزيد من الضوابط "القوية" للآباء لمراقبة الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الأجهزة والتطبيقات، بحيث يتوفر للآباء إمكانية الوصول عن بعد إلى تقارير وقت الشاشة الأسبوعية الخاصة بالأطفال، إلى جانب إمكانية الحد من الوقت الذي يمكن للأطفال إنفاقه على تطبيقات معينة.