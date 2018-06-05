عقب تقدم شريف إسماعيل بالاستقالة.. 3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة الجديدة

عقب تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار فى أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وعقب استقالة الحكومة، هناك أكثر من سيناريو يشكل ملامح الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يقع الاختيار على أحدهم.

تشكيل حكومة جديدة

تتمثل أول السيناريوهات في تشكيل حكومة جديدة، برئاسة رئيس لمجلس الوزراء يخلف المهندس شريف إسماعيل.

ويقع الاختيار على رئيس الحكومة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها يعرض وزارته وبرنامجه على البرلمان وينتظر الموافقة.

إعادة الثقة

ويتمثل السيناريو الثاني في إعادة الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتصبح الاستقالة إجراء روتيني بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية في الثاني من شهر يونيو الجاري.

تعديل وزاري

أما السيناريو الثالث فيتمثل في إعادة الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مع إجراء تعديل وزاري عليها يشمل العديد من الحقائب.

وتنص المادة 146 على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".