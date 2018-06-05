ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رونالدو يطلب راتبا خياليا للبقاء في ريال مدريد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:09 م
رونالدو يطلب راتبا خياليا للبقاء في ريال مدريد
رونالدو
طباعة
الفجر الرياضي
 

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، ضعف راتبه الحالي، وذلك في العقد الجديد، للاستمرار مع الفريق الملكي في المواسم المقبلة.

 

وقالت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، أن الدون طلب رفع راتبه السنوي ليصل إلى 75 مليون يورو، وهو ما يعني زيادة قدرها 30 مليون يورو عن راتبه الحالي مع الميرينجي.

 

وكان تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن رونالدو يرغب في الرحيل عن الملكي، أو البقاء بشرط التجديد له لمدة 6 سنوات مقبلة.

 

المزيد عن: كريستيانو رونالدو ريال مدريد رياضة رونالدو الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
1
x
18:00
1
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 9:50:01 PM