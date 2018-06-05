رونالدو يطلب راتبا خياليا للبقاء في ريال مدريد

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، ضعف راتبه الحالي، وذلك في العقد الجديد، للاستمرار مع الفريق الملكي في المواسم المقبلة.

وقالت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، أن الدون طلب رفع راتبه السنوي ليصل إلى 75 مليون يورو، وهو ما يعني زيادة قدرها 30 مليون يورو عن راتبه الحالي مع الميرينجي.

وكان تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن رونالدو يرغب في الرحيل عن الملكي، أو البقاء بشرط التجديد له لمدة 6 سنوات مقبلة.