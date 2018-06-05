ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيناس الدغيدي تطالب بتقنين "بيوت الدعارة": "لحماية المجتمع" (فيديو)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:08 م
إيناس الدغيدي تطالب بتقنين بيوت الدعارة: لحماية المجتمع (فيديو)
إيناس الدغيدي
طباعة
أمنية فوزي
 
أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها لا تخشى من أي تهديد بالقتل، وأنها مؤمنة جدًا بالقدر، ولا تخاف من أي شيء، لافتة إلى أنها تعرضت لعدة محاولات للتهديد ولكنها لم تبلغ.

وأشارت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إلى أن تقنين بيوت الدعارة يحمي المجتمع من أشياء كثيرة، ولكنه صعب في بلادنا على الرغم من أنه كان يوجد قانون لذلك قديمًا.

وتابعت: "الناس بقت معايا دلوقتي؛ البعض أصبح يطالب بتقنين بيوت الدعارة، والبعض يتحدث عن زنا المحارم بعدما طرحت فكرة عمل فيلم عن هذا الموضوع".

وأضافت المخرجة، أنها ترى نفسها رقم واحد على رأس مخرجي مصر، مستكملة: "أنا فتحت باب عمل المخرجات في مصر، وليا يد فيما وصلن إليه، وهتحط في التاريخ غصب عن عين أي حد".
المزيد عن: دعارة التوك شو إيناس الدغيدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
1
x
18:00
1
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 9:50:10 PM