إيناس الدغيدي تطالب بتقنين "بيوت الدعارة": "لحماية المجتمع" (فيديو)

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها لا تخشى من أي تهديد بالقتل، وأنها مؤمنة جدًا بالقدر، ولا تخاف من أي شيء، لافتة إلى أنها تعرضت لعدة محاولات للتهديد ولكنها لم تبلغ.



وأشارت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إلى أن تقنين بيوت الدعارة يحمي المجتمع من أشياء كثيرة، ولكنه صعب في بلادنا على الرغم من أنه كان يوجد قانون لذلك قديمًا.



وتابعت: "الناس بقت معايا دلوقتي؛ البعض أصبح يطالب بتقنين بيوت الدعارة، والبعض يتحدث عن زنا المحارم بعدما طرحت فكرة عمل فيلم عن هذا الموضوع".



وأضافت المخرجة، أنها ترى نفسها رقم واحد على رأس مخرجي مصر، مستكملة: "أنا فتحت باب عمل المخرجات في مصر، وليا يد فيما وصلن إليه، وهتحط في التاريخ غصب عن عين أي حد".

