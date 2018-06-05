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بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:06 م
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
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ميسون أبو الحسن
 
نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حفل إفطاره السنوي، بأحد فنادق التجمع الخامس، وذلك تحت رعاية الفريق مهاب مميش الرئيس الشرفي للاتحاد.

شارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن والرياضة، على رأسهم: اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور والناقد الرياضي ياسر أيوب، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة غادة الوكيل، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والفنان عاطف عوض، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

كما شاركت الإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب، وزوجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، بالإضافة إلى ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ذوي العاقة من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.

بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
بحضور شخصيات عامة.. حفل إفطار الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية (صور)
المزيد عن: حفل إفطاره السنوي المهندسة أمل مبدى الفريق مهاب مميش الاتحاد الرياضي المصري الإعاقات الذهنية
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