غزل المحلة يضم مهاجم سيراميكا
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:06 م
سارة سالم - أميرة مهنا
نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض في ضم باتريك أدو مهاجم سيراميكا والنصر للتعدين سابقا في صفقة انتقال حر .
حيث حضر اللاعب إلى مقر النادى ومضي عقود انتقاله في حضور صابر عيد المدير الفنى للفريق ، وعبد العظيم الشوري المدرب العام للفريق .
ويذكر أن المحلة أجرت سلسلة من الصفقات التى يتفق عليها الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الجديدة استعدادا للموسم القادم.
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