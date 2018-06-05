غزل المحلة يضم مهاجم سيراميكا

نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض في ضم باتريك أدو مهاجم سيراميكا والنصر للتعدين سابقا في صفقة انتقال حر .

حيث حضر اللاعب إلى مقر النادى ومضي عقود انتقاله في حضور صابر عيد المدير الفنى للفريق ، وعبد العظيم الشوري المدرب العام للفريق .





ويذكر أن المحلة أجرت سلسلة من الصفقات التى يتفق عليها الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الجديدة استعدادا للموسم القادم.



