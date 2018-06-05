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غزل المحلة يضم مهاجم سيراميكا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:06 م
غزل المحلة يضم مهاجم سيراميكا
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سارة سالم - أميرة مهنا
 

نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض في ضم باتريك أدو مهاجم سيراميكا والنصر للتعدين سابقا في صفقة انتقال حر .


حيث حضر اللاعب إلى مقر النادى ومضي عقود انتقاله في حضور صابر عيد المدير الفنى للفريق ، وعبد العظيم الشوري المدرب العام للفريق .


ويذكر أن المحلة أجرت سلسلة من الصفقات التى يتفق عليها الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الجديدة استعدادا للموسم القادم.


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