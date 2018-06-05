عاجل.. "السيسي": إجرءات الإصلاح الإداري لن تكون على حساب أرزاق المواطنين
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:06 م
كساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة لها مؤسسات تعمل في كل المجالات ولها كل الصلاحيات.
وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إجرءات الإصلاح الإداري في الدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
وشارك في الإفطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، وممثلي مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح.
كما شارك في الإفطار أُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والإعلاميون والفنانون والرياضيون وذوو الاحتياجات الخاصة.