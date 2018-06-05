عاجل.. "السيسي": إجرءات الإصلاح الإداري لن تكون على حساب أرزاق المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة لها مؤسسات تعمل في كل المجالات ولها كل الصلاحيات.





وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إجرءات الإصلاح الإداري في الدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.



