شريف إسماعيل يتقدم باستقالة الحكومة لـ"السيسى".. والرئيس يكلفه بتسيير الأعمال.. ومغردون: إجراء روتيني

تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى تصريح للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وعقب تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار فى أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويرأس المهندس شريف إسماعيل، القائم بتسير أعمال الحكومة لحين تعيين رئيس وزراء جديد بعد تقديمه استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الأوضاع والملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وعقب تقديم استقالة الحكومة دشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاجا جديدا تحت عنوان "#شريف_إسماعيل"، والذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر تويتر.

وعبر الهاشتاج قالت نورهان: "كنت رجلا و صاحب قرارات جريئة و حاسمة و وقفت جانب مصر وقت ان تخلى عنها الجميع لك كل التحية و التقدير".

وأضاف جاسر: "استقالة الحكومة اجراء روتيني عقب حلف الرئيس لليمين و طبيعي انه يترفض".

وتابع محمد: "ياجدعان شريف اسماعيل مكمل بس هيشكل حكومة تانية وده اجراء طبيعي و اساسي بعد حلف اليمين للرئيس بس مش اكتر".

يذكر أن وزارة شريف إسماعيل هي الوزارة الثالثة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر وتشكلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب استقالة الحكومة في 12 سبتمبر 2015، وأدت الحكومة اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015.



