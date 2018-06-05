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آرسنال يعلن التعاقد مع ليششتاينر

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:04 م
آرسنال يعلن التعاقد مع ليششتاينر
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ريهام عبدالمحسن
 
أعلن آرسنال رسميا عن التعاقد مع ظهير يوفنتوس الإيطالي، اللاعب ستيفان ليششتاينر.

وانضم ليشتشتاينر البالغ من العمر 34 عاما إلى يوفنتوس في صيف عام 2011 من لاتسيو الايطالي مقابل 10 ملايين يورو. وقدم ليششتاينر آداءا ثابتًا مع السيدة العجوز في الآونة الأخيرة. وشارك هذا الموسم في 27 مباراة وصنع هدفين.

وأعلن آرسنال التعاقد مع ليششتاينر في صفقة انتقال حر وسينضم اللاعب إلى النادي بمجرد انتهاء عقده مع اليوفي في نهاية هذا الشهر.

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