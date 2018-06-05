عمرو دياب ودينا الشربيني أحدث عروسين في الوسط الفني.. وهذه هي التفاصيل!

في سرية تامة، يضع "الهضبة" عمرو دياب الترتيبات النهائية لحفل زفافه على الفنانة دينا الشربيني، والمقرر إقامته خارج مصر وتحديدًا فى لندن مقر إقامة أولاده الحالي.

وكشفت مصادر مقربة من "الهضبة" أنه بالاتفاق مع دينا الشربيني تقرر إقامة حفل الزفاف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأنهما يشرفان حاليًا على التجهيزات النهائية للحفل، وسيتم دعوة عدد محدود من المقربين منهما على حفل الزفاف الذي سيقام في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وبذلك يضع "الهضبة" ودينا الشربيني نهاية لقصة ارتباطهما التي تجاوزت العام ونصف بين شائعات زواجهما من عدمه ليكونا أحدث عروسين في الوسط الفني.