فكري صالح يكشف سر تألق الحضري





كشف الكابتن فكري صالح، مدرب حراس المرمى والمشرف على حراسة المرمى في أندية وادي دجلة، عن دوره في اكتشاف الحارس الأسطورة عصام الحضري، مشيرُا إلى أن ذلك يرجع إلى فترة توليه منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي عام ١٩٩٦.





وخلال حواره في برنامج تن سبورت المذاع على قناة TeN الفضائية، قال فكري صالح، أن الكابتن مصطفى يونس مدرب نادي دمياط آنذاك أشار عليه بضم عصام الحضري إلى صفوف المنتخب الأولمبي، فذهب الكابتن فكري صالح لمشاهدة الحضري بنفسه خلال لقاء جمع دمياط بالمريخ، ومن ثم قام صالح باستدعاء الحضري بعد أدائه الملفت، إلا أنه كان في الترتيب العاشر ضمن أولويات فكري صالح ولكن سرعان ما أثبت جدارته في حماية عرين المنتخب الأولمبي وفق ما أكد مدربه ، وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأسبق أنه صمم على إشراك عصام الحضري في مباراة العودة أمام نيجيريا رغم تحفظ الجهاز الفني والانتقادات التي تعرض لها من جماهير النادي الأهلي بسبب إبعاد مصطفى كمال عن مركزه الأساسي في صفوف المنتخب الوطني ، إلا أن هذه المباراة كانت سببًا في انضمام الحضري إلى صفوف القلعة الحمراء حيث قام الكابتن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بضم الحضري بعد أدائه الكبير أمام نيجيريا.

وعن رأيه في انضمام الحضري إلى صفوف التعاون السعودي، أكد فكري صالح أن الحضري لم يحترف في الدوري السعودي من أجل الأموال، ولكن ليحافظ على لياقته البدنية ومكانه في صفوف المنتخب الوطني، لافتا إلى أن الحضري وضع هدف قيادة المنتخب في مونديال روسيا منذ ثلاث سنوات وهو ما نجح فيه بالفعل بفضل جهده الكبير والمجهود الشاق الذي يبذله خلال التدريبات.