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درية شرف الدين: الإخوان عرضوا عليا وزارة الثقافة ورفضت (فيديو)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:00 م
درية شرف الدين: الإخوان عرضوا عليا وزارة الثقافة ورفضت (فيديو)
درية شرف الدين
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، إن الإخوان عرضوا عليها تولي وزارة الثقافة، وهذا الأمر كان محل استغراب منها، لأنها كانت دائمًا تنتقد الإخوان، لافتة إلى أن ياسر علي المتحدث الرئاسي باسم الرئيس المعزل محمد مرسي هو من عرض عليها هذا المنصب.

وتابعت "شرف الدين"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنها رفضت هذا العرض قائلة: "إنتوا لسه هتعملوا وزارة، أنتوا قدامكوا شهر أو اتنين وتمشوا بالكثير".
المزيد عن: وزارة الثقافة مصر مرسي محمد مرسي درية شرف الدين الإخوان اخبار مصر
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