ارتفاع هائل فى سعر النحاس مع التوتر فى مناجم تشيلي

ارتفعت أسعار النحاس أعلى مستوى 7 آلاف دولار للطن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية مخاوف بشأن تضرر منجم في تشيلي من الاضطرابات المتعلقة بالأجور.





وطالب الاتحاد الرئيسي في منجم "إسكونديدا" الذي تديره شركة "بي.إتش.بي" بمكافآت في الأسبوع الماضي.





ويطالب عمال المنجم العملاق في تشيلي بمكافأة تبلغ حوالي 34 ألف دولار لكل عامل أو 4% من توزيعات الأرباح التي دفعتها إسكونديدا لمساهميها خلال عام 2017.





كما طالب الاتحاد كذلك بزيادة 5% في رواتب العاملين مرجعة السبب في ذلك إلى عوامل أخرى من بينها ارتفاع أسعار النحاس.





ويمثل الاتحاد حوالي 2500 عامل في "إسكونديدا" وهو أكبر منجم للنحاس في العالم كما يمثل إنتاجه 5% تقريباً من الإمدادات العالمية.





وأمام شركة "بي.إتش.بي" مهلة 10 أيام للاستجابة إلى المطالب.





وبحلول الساعة 3:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر النحاس في بورصة "لندن" بنسبة 4.2% إلى 7099.04 دولار للطن.





أما في بورصة "نيويورك" فشهد سعر عقود المعدن الآجلة تسليم شهر يوليو ارتفاعاً بأكثر من 1.5% لتصل إلى 3.18 دولار للرطل.