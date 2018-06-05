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قبل عرضها بساعات.. زين القناوي يضرب درة أبرز تفاصيل الحلقة 20 من نسر الصعيد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:42 م
قبل عرضها بساعات.. زين القناوي يضرب درة أبرز تفاصيل الحلقة 20 من نسر الصعيد
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الفجر الفني
 
تتواصل حلقات مسلسل "نسر الصعيد"، للنجم محمد رمضان عبر فضائية دي إم سي وتشهد تفاصيل الحلقة 20 من المسلسل تصاعدًا للأحداث بشكل درامي.

حيث يخبر "طه" ابنة عمه "صفية" أنه يفكر في حبها له، وأنه بدأ يفكر في التقدم لخطبتها، وتكتشف "فيروز" أن زوجها "زين" ووالدها هما من دبر إخفاء أنها لا تنجب خوفًا على مشاعرها، كما تتهم" فيروز" زوجها بأن الطفل الصغير، ابن الخدامة، الذي يتربي في منزلهما هو ابنه، ويضربها ويلقيها على الأرض، فتطلب منه الطلاق.

فيما تحاول صالحة - أم زين - أن تهدئ فيروز بعد ضرب زين لها، إلا أنها تُصر على السافر إلى القاهرة، وتسافر "فيروز" إلى القاهرة، وتقول لوالدتها أن زين ضربها، فتنفعل وتطلب منها الطلاق، كما تطلب والدة "زين" أن يصالح زوجته فيروز ويذهب إليها في القاهرة.

كما يطلق "أدهم" زوجته "هند" ويذهب إلى منزلها، ومعه المأذون وذلك في حضور والدها وشقيقها، وتنتهي الحلقة بهجوم إرهابي على الكتيبة التي يقودها الضابط "منصور".
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