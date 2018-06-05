توضيح جديد بشأن نقل حديقة الحيوان من محافظة الجيزة

نفت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الشائعات التي ترددت حول نقل حديقة الحيوان من موقعها الحالي بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنن حديقة الحيوان من الآثار المهمة في تاريخ مصر والتي أنشئت عام 1891، وتعد أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط وأول وأعرق حدائق الحيوان في أفريقيا، حيث كانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، ولن يسمح بالمساس بها.





وتابعت الإدارة أن الوزارة تعمل حاليا على تطويرها بالمشاركة مع المجتمع المدني، لأنها تقوم بدور إرشادي وتعليمي وأيضا متنفس للمواطنين كما اعتادوها.



