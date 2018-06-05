يوفنتوس ينفي إجراء بيرين الفحص الطبي اليوم



وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بيرين سيخضع للفحص الطبي اليوم في يوفنتوس وذلك مع اقترابه من التحرك والاتفاق على التعاقد الآن. وأكدت التقارير في الفترة الماضية ارتباط بيرين بالرحيل عن جنوة خلال الأسابيع القليلة الماضية ويبدو أن هذا التحرك قريب.



ورغم ذلك، نفى يوفنتوس أن خضوع بيرين للفحص الطبي اليوم لكنه لم ينف توقيعه عقدا مع اللاعب الإيطالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الصفقة باتت قريبة وسيتم إنهاؤها قريبا ولكن لن يتم إجراء الفحص الطبي اليوم وسيعقد اجتماع نهائي حول الصفقة في وقت لاحق اليوم وسيتم الكشف عن القرار الذي تم اتخاذه.

نقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نفي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بأن ماتيا بيرين لن يخضع للفحص الطبي في النادي اليوم.