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اسرائيل ترد على تصريحات "خامنئي" بهذة الطريقة (صورة)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:36 م
اسرائيل ترد على تصريحات خامنئي بهذة الطريقة (صورة)
خامنئي
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وكالات
 
ردت إسرائيل بطريقة غير تقليدية على تغريدة تهديدية من إيران، نشرها الزعيم علي خامنئي، على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال خامنئي، الأحد، إن "موقف بلاده من إسرائيل هو نفس الموقف الذي سلكناه دائما"، مضيفا "إسرائيل هي عبارة عن ورم خبيث في منطقة غرب آسيا يجب إزالته والقضاء عليه: إنه أمر ممكن وسيحدث".

وأوضح موقع "فوكس نيوز" إن مكتب خامنئي هو الذي يتكلف بإدارة حساب "المرشد" على تويتر.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التغريدة الإيرانية بـ"غير العادية"، فيما كان للسفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة رد مختلف.

ونشرت السفارة تغريدة غير تقليدية، على حسابها في تويتر، تضمنت مشهدا بصيغة "GIF" مقتبسا من فيلم "فتيات لئيمات" أو "Mean Girls".

وفي المشهد، تظهر الممثلة رايتشل مكأدامز، التي لعبت دور ريجينا جورج، وهي تقول "لماذا أنت مهووس بي؟"

ولقيت التغريدة تفاعلا كبيرا، حيث أعجب بها أكثر من 28 ألف معجب. 
المزيد عن: خامنئي تصريحات خامنئي اسرائيل
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