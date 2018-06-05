وزير الرياضة الأسبق: "لا أشاهد إلا مسلسل عادل إمام.. وأبحث دائمًا عن أفلام إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني

قال الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، إنه حاول منذ الصغر أن يكون رساما ومن بعدها تعلم البيانو، ولكنه لم يفلح في هذا الأمر، لذلك اتجه إلى تذوق الفن طالما أنه لم يفلح في تعلمه أو احترافه.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أحب الاستماع إلى الإذاعة أكثر من مشاهدة التلفزيون، لأنني لا أنام إلا إذا كان بجوار الراديو استمع إليه حتى أدخل مرحلة النوم".

وأردف قائلا: "إذا شاهدت التلفزيون فإنني أتابع المسلسلات الأجنبية بشكل أكبر، وذلك بسبب كثرة الإعلانات في المسلسلات المصرية، ولا أشاهد إلا مسلسل عادل إمام لأنه صديقي".

واستطرد قائلا: "لم أرى ممثل كوميدي يسعدني، في هذه الأيام أشاهد مسلسل "هارون الرشيد" على التلفزيون المصري، ولكن معظم الوقت لا أتابع مسلسلات القتل والعادة السيئة".

وأكمل: "أحب متابعة الأفلام العربي القديمة، وأبحث دائما عن إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني".

وأشار إلى انه ارتبط بعلاقات صداقة قوية من الوسط الفني، مثل الراحلة سعاد حسني، وكذلك مديحة كامل، وشهيرة ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف وبوسي ونورا".

وشدد على أنه يستمع إلى أغاني "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أن الشباب كان يقلده في فترة الجامعة.