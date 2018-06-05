وزير الرياضة الأسبق: غير راض عن أداء اتحاد الكرة.. وأبو ريدة يجامل الأعضاء

قال الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، إنه غير راض عن أداء الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هاني أبو ريدة اعتمد على ترضية بعض الأشخاص داخل مجلس الجبلاية ومن غير المقبول أن يتم تعيين رئيس بعثة مختلف لكل رحلة من رحلات المنتخب الوطني الأخيرة".

وأكد بأنه خرج وانتقد مجلس الجبلاية من قبل وطالبهم بضرورة تصحيح الأخطاء.