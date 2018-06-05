إيناس الدغيدي: "أحلى حاجة بنعملها في الدنيا إللي بيقولنا عليها الشيطان" (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ المخرجة إيناس الدغيدي: "قالوا عنك شيطانة في صورة ست"، وردت الأخيرة: "وهو الشيطان وحش، أحلى حاجة بنعملها في الدنيا إللي بيقولنا عليها الشيطان".



ولفتت "الدغيدي"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إلى أنها كانت على علم بمقلب رامز جلال، وأن الكل يكون على علم به، وأنه يتم اختيار الملابس وكل شيء قبل الحلقة.



وأوضحت أن برنامج رامز جلال عبارة عن تمثيل مشهد تليفزيوني، متابعة: "عملت سيناريو وكتبت جمل خاصة بالخوف قبل تمثيل حلقة رامز، ونجحت في التمثيل، ويتم الاتفاق على سيناريو الحلقة بالكامل مع المعدين قبل تصويرها".

