متصلة: لا توجد علاقة حميمية بيني وبين زوجي إلا كل 3 أشهر.. "وما بيستحماش".. وداعية ترد

قالت متصلة تُدعى وفاء من الشرقية، إنها متزوجة منذ 3 سنوات، ولاتوجد علاقة حميمية بينها وبين زوجها سوى كل 3-4 أشهر، ويهملها ولاينفق عليها هي وابنته، متابعة: "ومبيستحماش قبل وبعد العلاقة، وتريد الإنفصال عنه، فماذا تفعل".





وناشدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الثلاثاء، المتصلة بالحديث مع زوجها عن ضرورة توجهه لطبيب، دون انتقاص منه.



