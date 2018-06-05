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متصلة: لا توجد علاقة حميمية بيني وبين زوجي إلا كل 3 أشهر.. "وما بيستحماش".. وداعية ترد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:39 م
متصلة: لا توجد علاقة حميمية بيني وبين زوجي إلا كل 3 أشهر.. وما بيستحماش.. وداعية ترد
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رقية جمال
 
قالت متصلة تُدعى وفاء من الشرقية، إنها متزوجة منذ 3 سنوات، ولاتوجد علاقة حميمية بينها وبين زوجها سوى كل 3-4 أشهر، ويهملها ولاينفق عليها هي وابنته، متابعة: "ومبيستحماش قبل وبعد العلاقة، وتريد الإنفصال عنه، فماذا تفعل".

وناشدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الثلاثاء، المتصلة بالحديث مع زوجها عن ضرورة توجهه لطبيب، دون انتقاص منه.

وعقبت المتصلة: "أنا كلمته وأهله عارفين وزهقت ومفيش فايدة".
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