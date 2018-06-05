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وكيله: توريه سينضم إلى المنافس مقابل جنيه استرليني إسبوعيًا ليثبت خطأ جوارديولا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:38 م
وكيله: توريه سينضم إلى المنافس مقابل جنيه استرليني إسبوعيًا ليثبت خطأ جوارديولا
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مني العوضي
 
 
أكد ديمتري سيلوك، وكيل اللاعبين، إن الإيفواري يايا توريه على استعداد للعب لأي نادي إنجليزي في الموسم المقبل مقابل جنيه استرليني فقط في الإسبوع وذلك انتقامًا من مدربه السابق في السيتي بيب جوارديولا.

وكان توريه قد عبر عن غضبه تجاه جوارديولا بعد أن استبعده من التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي خلال الموسمين الماضيين مشيرًا إلى إن المدرب الإسباني يكره اللاعبين الأفارقة ويشعر دائمًا بالغيرة.

قال سيلوك خلال تصريحات لصحيفة "Omnisport": "يمتلك توريه الآن العديد من العروض من مختلف البلدان ومستعدون لدفع الكثير من الأموال، لكننا نريد إثبات وإظهار إمكانيات يايا لجماهير السيتي وإنه لم ينتهِ كرويًا".

أضاف: "يايا يريد اللعب في الدوري الإنجليزي، وفي الوقت الذي يتم فيه صرف مبالغ ضخمة في إنجلترا لشراء لاعبي كرة القدم، توريه على استعداد للانتقال لأحد الأندية الخمسة الكبرى في البريميرليج مجانًا كصفقة انتقال حر".

تابع تصريحاته: "يايا لديه صفات قيادية ولابد أن يلعب في أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول، ولو بجنيه استرليني واحد في الإسبوع، لقد قررنا تخصيص الموسم التالي لجوارديولا".

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