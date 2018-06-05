رئيس فيات كرايسلر يؤكد على أهمية تشارجر و تشالنجر

تحدث رئيس مجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne عن خطط المجموعة المستقبلية، وأكد بأن دودج وكرايسلر ستبقيان. حيث أكد سيرجيو بأن 70% من سيارات مجموعتهم هي ليست سيدان، فعليهم عدم نسيان هذه الفئة المهمة من السيارات. بالإضافة الى قوة إسم سياراتهم السيدان مثل تشارجر و كرايسلر 300. مما يؤكد لنا بأن كلا من دودج و كرايسلر أمنة.





أكدت المجموعة تقارير سابقة أفادت أن دودج ستقدم الأجيال الجديدة من تشارجر و تشالنجر في 2021 واللتين ستكونان مبنيتان على قاعدة عجلات ألفا روميو جوليا لتصبحان أخف وزنًا بكثير وبأداء و تقنيات كبيرة. ولتستمر تشارجر و تشالنجر في المنافسة أكد سيرجيو بأن دودج تعمل حالياً على تحديثات قوية جدا لكلا السيارتين. حيث أكد بأن هذه التحديثات ستكون مختلفة كلياً عن التحديث الحالي.



