فيريرا يصدم الأهلي ويجدد تعاقده مع السد القطري "صورة"

أعلن نادي السد القطري تجديد تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا لموسم إضافي حتى نهاية موسم 2018-2019.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على حسابه بموقع التواصل تويتر :" رسميا: تجديد عقد مدىب الفريق الأول جوزفالدو فيريرا لموسم اضافس حتى نهاية موسم 2018/2019".

وكانت أنباء قوية قد أشارت إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي لخلافة المستقيل حسام البدري، لكن فيريرا جدد تعاقده مع الفريق القطري لموسم إضافي ويصبح خارج حسابات النادي الأحمر.



