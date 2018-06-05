شاهد مسلسل لعنة كارما الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:29 م
الفجر الفني
شاهد مسلسل لعنة كارما الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان.
وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
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