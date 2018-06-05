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تطبيق "Shortcuts" سيجعل سيري أكثر ذكاء وإيجابية خلال WWDC18

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:30 م
تطبيق Shortcuts سيجعل سيري أكثر ذكاء وإيجابية خلال WWDC18
Shortcuts
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تعمل أبل جاهدة في الآونة الأخيرة لجعل سيري أكثر فائدة لمستخدمي iOS أو Mac في ظل المنافسة الشرسة مع مساعد جوجل ومساعد أليكسا من أمازون.

و اليوم، أعلنت شركة أبل أن سيري سوف تزداد ذكاء وإيجابية بفضل تطبيق جديد يسمى Shortcuts، و الذي سوف يتيح لك بناء الأوامر الخاصة بك مع أي تطبيق وتتفاعل مع سيري. على سبيل المثال إذا أنشئت مختصر باسم “وقت الشاطيء” وعند إستخدامه ستقوم سيري بالبحث في حالة الطقس وإعطائك التقرير عن حالة الطقس في هذا اليوم قبل ذهابك إلى الشاطيء.

و سوف يسمح Shortcuts أيضًا لسيري بتقديم اقتراحات مثلاً لتذكيرك باللإتصال بأقاربك أو أصدقائك في يوم عيد ميلادهم،أو بعاداتك اليومية التي تتعلمها سيري من خلال إستخدامك اليومي.

وتبدو فكرة Shortcuts نتاج إستحواذ أبل على Workflow العام الماضي وهو تطبيق يسمح بعمل أكثر من مهمة في وقت واحد وهو ما سيجعل سيري أفضل مع الوقت.
المزيد عن: موتمر مطوري ابل مساعد جوجل سيري تكنولوجيا تطبيق التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية WWDC18 Shortcuts iOS
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