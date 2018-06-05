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عمارة: الدهشوري حرب من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:31 م
عمارة: الدهشوري حرب من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها
الدهشوري حرب
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، إن اللواء حرب الدشهوري رئيس اتحاد الكرة من أفضل الناس الذين تعامل معهم طوال مسيرته الكروية.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "سيمر زاهر أيضا من أفضل الناس، ومن أفضل أصدقائي الذين تعاملت معهم، وأعتبر هاني أبو ريدة الرئيس الحالي لاتحاد الكرة أخي الصغير".

 

واستطرد قائلا: "تذكرت سمير زاهر منذ فترة قصيرة وكدت أتحدث إليه هاتفيا، وبكيت وأنا أمسك بالهاتف المحمول لأتحدث إليه".

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