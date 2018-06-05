طرق فعالة لغسل شعركِ دون استخدام الشامبو

قد يكون غسل الشعرِ، من الأمور المرهقة، أو المزعجة بالنسبة لكثير من السيدات، لأنهنّ يكن في حيرة من أمرهنّ بشأن اختيار شامبو الشعر المناسب، طريقة تجفيف الخصل، وغير ذلك من الخطوات التي يتعيّن عليهنّ إتباعها، للحفاظ على حيوية الخصل ونضارتها على الدوام.





ونقدّم لكِ فيما يلي 7 طرق تتيح لك غسل شعركِ، والاعتناء به دون استخدام أي نوع من أنواع الشامبوهات:





صودا الخبز

إذا كنتِ تريدين الاستعانة بمنظف طبيعي لشعرك، فيمكنكِ خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز في كوب ماء دافئ، وتقلّيبه لحين ذوبان مسحوق صودا الخبز، ومن ثمّ سكب هذا الخليط على الشعر، وتمريره لفروة الرأس، ومن ثمّ شطف الشعر كله بشكل كامل.





خلّ التفاح

يمكنكِ أنْ تمزجي معلقة، أو معلقتين كبيرتين من خلّ التفاح في كوب، أو كوبين من المياه على حسب حجم الشعر الذي تودّين غسله، ومن ثمّ شطفه بصورة تامّة لحين زوال رائحة الخلّ.





عصير الليمون

إن كان شعركِ من النوع المفرود، أو من النوع المعرّض للقشرة، فلكِ أنْ تجرّبي مزيج عصير الليمون والماء الدافئ، لغسل الشعر، حيث يساعد هذا المزيج على تخليص الشعر من القشرة، ويمكن الحصول على نتيجة جيدة بتركه على الشعر لمدة تقدر بحوالي 10 دقائق، ومن ثمّ يتمّ تصفيف الشعر، ثم شطفه حتى ينظّف تماماً.





الطين

يمكنكِ استخدام نوعية المنظّفات، التي تُعرف بالمنظّفات الطينية، للحصول على شعر زيتي مميّز، بدلاً من استخدام نوعية الشامبوهات التقليدية. ويمكنكِ مزج ربع كوب من المنظّف الطيني المختار في كوب ماء، ويمكنكِ





إضافة بعض الزيوت الأساسية، للحصول على رائحة ومستوى تنظيف أعلى، ويمكن إضافة خليط الطين على الشعر المبلّل، ومن ثم تدليكه كما الشامبو، ويترك لمدّة 5 دقائق، ثم يشطف الشعر بشكل كامل.





الشامبو الجاف

يمكنكِ وضع ذلك النوع من الشامبو عند جذور الخصل، ومن ثم الانتظار حتى يجفّ قبل أنْ تقومي بتنظيف المسحوق. ويجب أنْ تعلمي أنّ المسحوق لابدّ وأنْ يمتصّ أيّة زيوت زائدة عند الجذور، ومنح خصلكِ قدراً أكبر على صعيد القوام والكثافة.





مستحضرات تنعيم الشعر

مناسبة لنوعية الشعر المجعّد، أو المموّج بشكل زائد، حيث يمكن فردها على الشعر ثم تدليك الخصل به لحين الوصول للفروة، ومن ثم ستقوم بتنظيف الشعر وإزالة الأوساخ والقشرة من دون الإضرار بالشعر، مثلما تفعل أنواع الشامبو التقليدية.





المياه