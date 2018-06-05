ماديسون كيز تتأهل لنصف نهائي رولان جاروس

عبرت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جارس)، بتغلبها على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية.

وكان بإمكان بوتينتسيفا، المصنفة رقم 98 على العالم، أن تكون أول لاعبه من كازاخستان تصعد لدور الأربعة في بطولة باريس، ولكن كيز تمكنت من فرض سيطرتها على المباراة.

وستلتقي كيز في الدور قبل النهائي مع الفائزة من المباراة، التي تجمع بين مواطنتها سلون ستيفنز والروسية داريا كاساتكينا.