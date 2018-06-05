ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماديسون كيز تتأهل لنصف نهائي رولان جاروس

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:22 م
ماديسون كيز تتأهل لنصف نهائي رولان جاروس
طباعة
وكالات
 
عبرت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جارس)، بتغلبها على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية.

وكان بإمكان بوتينتسيفا، المصنفة رقم 98 على العالم، أن تكون أول لاعبه من كازاخستان تصعد لدور الأربعة في بطولة باريس، ولكن كيز تمكنت من فرض سيطرتها على المباراة.

وستلتقي كيز في الدور قبل النهائي مع الفائزة من المباراة، التي تجمع بين مواطنتها سلون ستيفنز والروسية داريا كاساتكينا.

المزيد عن: ماديسون كيز رولان جاروس تنس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 8:10:07 PM