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شاهد مسلسل ضد مجهول الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:21 م
شاهد مسلسل ضد مجهول الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب
ضد مجهول
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الفجر الفني
 
شاهد مسلسل ضد مجهول الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ضد مجهول" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD، بطولة غادة عبدالرازق، حنان مطاوع، روجينا.

يدور مسلسل «ضد مجهول» في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى (ندى وصفى) متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.
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