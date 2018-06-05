البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بضغط من قطاع البنوك

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر قطاع البنوك.





وقادت أسهم البنوك الخسائر في البورصات الأوروبية بقيادة سهم "رويال بنك أوف سكوتلاند" والذي تراجع بأكثر من 5% بعد أن أعلنت المملكة المتحدة أنها ستبيع 7.7% من حصتها في البنك مقابل2.5 مليار جنيه إسترليني.





بينما كانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداءً بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 17 عاماً خلال التعاملات.





وتراجع الأسهم والسندات الإيطالية بعد خطاب رئيس الوزراء الجديد "جوسيبي كونتي" في البرلمان، والذي تعهد خلاله بتغيير جذري في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو خلال أبريل الماضي، ولكنه بأقل من التوقعات، كما كشفت أخرى عن ارتفاع نشاط الخدمات في بريطانيا لأعلى مستوى في 3 أشهر.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3% إلى 386.8 نقطة، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني إلى 7686.8 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.7%.





بينما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.1% إلى 12787.1 نقطة، أما "كاك" الفرنسي فقد تراجع إلى 5460.9 نقطة مسجلاً هبوطاً بنحو 0.2%.





وكان"فوتسي" المؤشر الرئيسي في إيطاليا أكبر الخاسرين حيث تراجع بنحو 1.2% إلى 21750.1 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1676 دولار.