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هيثم الشاولي يطرح فيديو كليب لوصول المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:24 م
هيثم الشاولي يطرح فيديو كليب لوصول المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا
هيثم الشاولي
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أحمد رمضان متولي
 

انتهى المطرب هيثم الشاولي، من تسجيل أغنية "السعودية بلادي" داخل أستوديو "الماسة" بجدة وأستوديو "اون تراك" بالقاهرة بمناسبة مشاركة المنتخب السعودي ووصوله لبطولة كاس العالم في روسيا.

 

الأغنية كلمات الشاعر على الشمرانى، والحان الفنان مصطفى شوقى، والتوزيع الموسيقى مايكل جمال، وتقول كلماتها:

السعودية السعودية

السعودية بلادى السعودية

منتخبنا يلعب بالملاعب يكسب منتخبنا روح وعزم ونصر وكاس

منتخبنا يقدر منتخبنا الاخضر منتخبنا فن لعب يرفع الراس

السعودية السعودية

السعودية بلادى السعودية

 

كما تم الانتهاء من تصوير ومونتاج فيديو كليب "السعودية بلادي" وسيتم إذاعتها خلال الساعات القادمة، من إخراج حسين احمد.

 

 

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