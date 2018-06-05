رسميا.. طنطا تفسخ التعاقد مع "ربيع" بالتراضي

فسخ فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد تعاقده مع اللاعب رمضان ربيع بالتراضي، وذلك بناء علي رغبة المدير الفني.



وفي نفس السياق تم التعاقد مع عدة صفقات لتدعيم بعض المراكز في الفريق أستعدادا للمنافسة علي الصعود مرة أخري لدوري الأضواء.