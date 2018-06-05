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رسميا.. طنطا تفسخ التعاقد مع "ربيع" بالتراضي

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:07 م
رسميا.. طنطا تفسخ التعاقد مع ربيع بالتراضي
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سارة سالم
 

فسخ فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد تعاقده مع اللاعب رمضان ربيع بالتراضي، وذلك بناء علي رغبة المدير الفني.



وفي نفس السياق تم التعاقد مع عدة صفقات لتدعيم بعض المراكز في الفريق أستعدادا للمنافسة علي الصعود مرة أخري لدوري الأضواء.



يذكر أن طنطا ستبدأ الإعداد للموسم الجديد 2018-2019 غدا الأربعاء علي أستاد الجامعة يوميا حتي يوم الخميس 21 يونيو ثم يليه معسكر بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية لمدة أسبوعين استعدادا للقسم الثاني.


المزيد عن: كورة فريق طنطا طنطا رياضة
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