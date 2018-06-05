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شاهد مسلسل "طايع" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:05 م
شاهد مسلسل طايع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
طايع
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الفجر الفني
 
شاهد مسلسل "طايع" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
 
"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي.
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