واشنطن تبحث مع عسكريين روس الوضع فى "منبج" السورية

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تبحث مع العسكريين الروس الوضع في مدينة منبج السورية، التي من المقرر إخراج الوحدات الكردية منها بسبب صدامات مع القوات التركية.









وقال ممثل الوزارة للصحفيين: "طوال الوقت نجري مباحثات مع الروس لتجنب نشوب نزاعات، وهذا أمر جيد، بعض الحدود وخطوط منع نشوب الصراع تتواجد جنوب منبج، وتبقى مستقرة إلى حد كبير ونريد بقاءها كذلك".





وأشار المسؤول، إلى أن تركيا تجري مشاورات مماثلة مع روسيا، والولايات المتحدة على دراية بهذه الاتصالات وتنسق مع أنقرة.





هذا واتفقت الولايات المتحدة وتركيا، أمس الاثنين، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة منبج السورية.





وكان القائد العام لمجلس منبج العسكري محمد أبو عادل قد صرح لوكالة "سبوتنيك" يوم 30 أيار/ مايو الماضي، على أنه لا توجد قوات كردية في مدينة منبج، شمالي سوريا، مشددا على أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحبت من المدينة بعد 4 أشهر من تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.





وتعد منبج المقر الرئيس للقواعد ومعسكرات القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا.





يشار إلى أن أنقرة تصنف وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب العمال الكردستاني، والاتحاد الديمقراطي الكردستاني كمنظمات إرهابية.