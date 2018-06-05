أحمد جمال: "اتعلمت السواقة على عربية لادا واللي بيمشي مخالف ببقى عاوز اضربه"

قال الفنان أحمد جمال، إن مهنته الأساسية قبل الاتجاه لعالم الفن هي الصيدلة، مشددًا على أنه تعلم قيادة السيارات في بلده طنطا على سيارة لادا.





وأضاف جمال، في حواره مع تامر بشير، يوم الثلاثاء، على نجوم إف إم، عبر برنامج "التوصيلة": "أول حد علمني السواقة كان صديق لي من وأنا كنت في الجامعة وكان حلمي أتخرج وأجيب عربية وقتها، وتعلمت على سيارة لادا والدركسيون الخاص بها كان عايز مصارع، وأخذتها من طنطا وهي بلدي حتى كفر الزيات، ورجعت وكان أول يوم سواقة ومن هنا بدأت الرحلة، ثم بعد تخرجي اشتغلت في صيدلية فترة وأنا أساسا صيدلي قبل الشهرة، وبعد دخولي مجال الفن اشتريت أول عربية خاصة بي".





وأضاف: "أغطي نور عالي للتنبيه لكل شخص ماشي مخالف وببقى نفسي أنزل وأضربهم لأن بيبقى عندهم ثقة رهيبة في الخطأ الذي يرتكبوه ويبقوا زعلانين لو غضبت عليهم، وأعطي كلاكس لكل شخص يضيع لحظة من حياته دون شيء مفيد”".





وتابع: "بنصور حاليًا أغنية اسمها (إنت أقوى) لحملة (إنت أقوى من المخدرات)، ونجهز أغنية لكأس العالم وبعد ذلك فيه أغنية في الصيف وحتى أخر السنة شغالين في أغاني الألبوم لكي يطرح مع بداية عام 2019 وحتى الآن خلصنا أغنيتين وما زلنا شغالين عليه".