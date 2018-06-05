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ماكرون يستقبل نتنياهو فى الإليزيه

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:03 م
ماكرون يستقبل نتنياهو فى الإليزيه
ماكرون يستقبل نتنياهو فى الإليزيه
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خاطر عبادة
 

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، فى قصر الإليزيه مساء اليوم فى إطار جولة أوروبية لحشد الدعم الأوروبى ضد إيران والاتفاق النووى.

 

وقبيل اجتماعه مع ماكرون، التقى نتنياهو وزوجته سارة، قادة الجالية اليهودية فى باريس، حيث تحدث عن العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، والموجات الأخيرة من الهجمات المعادية للسامية وما وصفه بـ"تهديد الإسلام المتطرف"، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية.


وقال نتنياهو، "نحن نمنع هجمات رهيبة، حتى هنا في فرنسا، لقد أوقفت إسرائيل الكثير من الهجمات في أوروبا وستواصل القيام بذلك".

واجتمع نتنياهو، أمس الإثنين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما سيلتقى برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، ووزير الخارجية بوريس جونسون يوم الأربعاء.

 

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