"البيئة" تستعد لموسم قش الأرز

قال محمد شهاب عبدالوهاب رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الوزارة والجهاز، بدأوا الاستعدادات لموسم قش الأرز المُنتظر خلال فترة الصيف.



وأضاف خلال مشاركته باحتفال وزارة البيئة اليوم، باليوم العالمي للبيئة، أن الوزارة انتهت من التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لشراء مفارم تساعد على فرم قش الأرز واستخدامه للحيوانات بدلًا من حرقه، مؤكدًا أن المفارم الموجودة صغيرة وسعرها ضئيل، وستقوم الوزارة بتأجيرها للمزارعين والمتعهدين، وستساعد على القضاء على قش الأرز المحروق.

وأكد "شهاب" أن ملف قش الأرز تتكفل به الوزارة منذ 15 عام، وفي 2015 تمكنت البيئة من القضاء على السحابة السوداء.