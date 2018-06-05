اليويفا يعاقب بوفون بعد الطرد أمام ريال مدريد

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جيانلويجي بوفون بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات بعد حصوله على الطرد أمام ريال مدريد والاعتراض على قرارات الحكم مايكل أوليفر بشكل عنيف.

وكان حارس مرمى يوفنتوس قد اعتراض على قرار الحكم الإنجليزي "أوليفر" باحتساب ضربة جزاء لريال مدريد في الثواني الأخيرة من مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

حقق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالث عشر في تاريخه، بعد التغلب على ليفربول بنتيجة 3-1.





لم يحسم حارس مرمى يوفنتوس "بوفون" مستقبله بعد قرار الرحيل عن عملاق الدوري الإيطالي، رغم محاولات نادي باريس سان جيرمان بضمه خلال الميركاتو الصيفي.