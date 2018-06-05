ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليويفا يعاقب بوفون بعد الطرد أمام ريال مدريد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:03 م
اليويفا يعاقب بوفون بعد الطرد أمام ريال مدريد
طباعة
مني العوضي
 

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جيانلويجي بوفون بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات بعد حصوله على الطرد أمام ريال مدريد والاعتراض على قرارات الحكم مايكل أوليفر بشكل عنيف.


وكان حارس مرمى يوفنتوس قد اعتراض على قرار الحكم الإنجليزي "أوليفر" باحتساب ضربة جزاء لريال مدريد في الثواني الأخيرة من مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.


حقق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالث عشر في تاريخه، بعد التغلب على ليفربول بنتيجة 3-1.


لم يحسم حارس مرمى يوفنتوس "بوفون" مستقبله بعد قرار الرحيل عن عملاق الدوري الإيطالي، رغم محاولات نادي باريس سان جيرمان بضمه خلال الميركاتو الصيفي.

المزيد عن: يوفنتوس كورة ريال مدريد بوفون اليويفا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 6:00:01 PM