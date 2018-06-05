مرتضى: لن نقايض إبراهيم حسن بأي لاعب في الزمالك





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن صفقة انتقال إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي للقلعة البيضاء بمقابل مادي ولا تشمل انتقال أي لاعبين كما تردد خلال الساعات الماضية.





وأشار رئيس الزمالك إلى أن محمد الشامي وعبد الله جمعه ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأيمن حفني ومحمد أشرف "روقا" مستمرون مع الفريق ، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماتهم ، لأنهم عناصر مميزة ومن قوام الفريق.





وأضاف مرتضى أن الزمالك سوف يستسلم الاستغناء الخاص إبراهيم حسن فور دفع المقابل المادي للصفقة للإسماعيلي مشددًا على أن ناديه لا علاقة له بالأزمة مع نجوم المستقبل على اللاعب.







