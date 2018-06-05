ارتفاع البورصات الخليجية بقيادة السعودية فى جلسة اليوم الثلاثاء

قادت بورصتا قطر والسعودية مكاسب أسواق الأسهم الخليجية يوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بأن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة، واستمرار التدفقات من صناديق إلى أسهم قيادية قطرية، بعدما زادت إم.إس.سي.آي مؤخرا أوزانها.





وارتفع مؤشر بورصة قطر اثنين في المئة، مع صعود سهم صناعات قطر ذي الثقل في السوق اثنين في المئة أيضا، بينما زاد سهم قطر للتأمين 6.2 في المئة، وسهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 5.7 في المئة.





وقال مدير محفظة في الدوحة ”رأينا على مدى الأيام القليلة الماضية منذ قيام إم.إس.سي.آي بتعديل أوزان، كثيرا من عمليات شراء متبقية من كثير من المحافظ النشطة لا تزال تتم“.





وقالت إم.إس.سي.آي الشهر الماضي إنها ستزيد أوزان شركات قطرية كبيرة بعدما رفعت سقف الملكية الأجنبية فيها إلى 49 في المئة من 25 في المئة.





وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة بقيادة الأسهم المالية. وصعد سهم بنك الرياض 5.4 في المئة، وسهم مجموعة سامبا المالية أربعة في المئة.





وساد التفاؤل في السوق بعد تعيين رجل أعمال بارز وزيرا للعمل في المملكة، وسط ترقب رفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة هذا الشهر.





وحقق المؤشر السعودي أفضل أداء في منطقة الخليج منذ بداية العام بصعوده 16 في المئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة، مدعوما بصعود سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.7 في المئة بفعل ارتفاع أسعار النفط. وزاد سعر سهم طاقة بمثليه منذ بداية العام.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج:





- السعودية.. زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8407 نقاط.





- دبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 3045 نقطة.





- أبوظبي.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 4617 نقطة.





- قطر.. زاد المؤشر 2.1 في المئة إلى 9311 نقطة.





- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4725 نقطة.





- البحرين.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 1268 نقطة.





- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4592 نقطة.