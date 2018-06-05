محمد علي يتدرب على مشاهد المطاردات في "طايع" (صور)

يواصل الفنان الشاب محمد علي، تصوير مشاهده في مسلسل "طايع" مع النجم عمرو يوسف وإخراج عمرو سلامة والذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان.





وخضع محمد على لتدريبات عنيفة على يد مصمم المعارك الشهير "عمرو ماكجيفر" إذ ينفذ "على" مشاهد مطاردات بالسيارات وكيفية ملاحقة المتنافسين ضمن أحادث العمل والقفز من أعلى المبانى بعد أن رفض وجود دوبليير له وتمسك بتنفيذ مشاهد المطاردات بنفسه ضمن أحداث العمل حيث عقد أكثر من بروفة مع المخرج عمرو سلامة وعمرو ماكجيفر للوقوف على تفاصيل المطاردات في العمل وكيفية تنفيذها بدقة شديدة.





وتشهد أحداث الحلقات في مسلسل صراعاً شرساً بين الشرطة ومهربي الآثار، واضطر الضابط "سراج" المكلف بالقبض على عصابة تهريب الآثار "الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علي إلي التوجه على مدير الأمن الأقصر وإعادته إلى منصبه كضابط مباحث ليعود ويواصل تلك المواجهة الشرسة مع "الريس حربي" الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل معتمداً على طايع الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.





ومن جانبه أكد الفنان محمد علي أنه يعشق الآثار المصرية وكان يحلم كثيراً بأن يقدم عملاً فنياً ضخماً يناقش فيه قضية سرقة وتجارة الآثار ويواجه من خلاله هذا العالم المليء بالتفاصيل والكواليس ، مشيراً إلى أن حلمه تحقق حينما عرض عليه منتج مسلسل "طايع" المشاركة في العمل عن طريق تجسيد شخصية ضابط يحارب بعض الشخصيات التي تعمل في هذا المجال وتسرق آثار بلدها بغرض التجارة والربح .





وأضاف على أن المنتج لم يكن يعلم مدى عشقه للآثار وأن المسألة جاءت بالصدفة ليحقق حلم عمره بدور الضابط الذي يجسده في مسلسل "طايع".



