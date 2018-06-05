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البيئة والتنمية: نستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سام سنويًا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:59 م
البيئة والتنمية: نستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سام سنويًا
الدكتورحسام علام
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هديل هاشم - تصوير: نرمين فتحي
 

قال الدكتور حسام علام رئيس مركز البيئة والتنمية "سيداري"، إن مصر سباقة في مبادرة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى عمل مبادرة وطنية تكون الوزارة الحاضن الرئيسي لها.


وأضاف خلال مشاركته باحتفال وزارة البيئة اليوم، باليوم العالمي للبيئة، أن مصر تقوم باستهلاك 12 مليار كيس في العام على المستوى المحلي، وخلال 5 سنوات، ستقوم بصرف 10 مليار جنيه، نظرًا أنها المستورد للمادة الخام، وتقوم بشراء أكياس تضر البيئة بالعملة الصعبة.

 

وأكد "علام" أن الأكياس لها أضرار بيئية وصحية، تخرج أبخرة سامة في غاية الخطورة، مشددًا على أن مصر رائدة في تصنيع الأكياس القابلة للتحلل صديقة للبيئة.

 

وتابع: سيدات مصر هم الأساس في الحل، ونطلب من القطاع الخاص استخدام الورق والأكياس الصديقة للبيئة، حتى نقوم بتوجيه الـ10 مليار التي يتم صرفها على البلاستيك للتعليم أو الصحة.

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