طريقة تحضير شيش طاووق بالفرن

المقادير

صدر دجاج كيلوجرام

عصير ليمون ربع كوب

زيت نباتي ربع كوب

لبن زبادي ثلاثة أرباع كوب

ثوم 4 فصوص

معجون طماطم ملعقتان صغيرتان

ملح ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود مطحون ربع ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة ربع ملعقة صغيرة

قرفة مطحونة ربع ملعقة صغيرة

حبهان مطحون رشّة





طريقة التحضير

اخلطي عصير الليمون ، الزيت، اللبن، الثوم، معجون الطماطم، الملح، الفلفل، البهارات المشكلة، القرفة والحبهان في وعاء كبير.

انقعي قطع الدجاج بهذا المزيج ثمّ غطّي الوعاء وضعيه في الثلّاجة لحوالى 4 ساعات.

شكّي الطاووق في أسياخ الشوي.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثمّ رصّي أسياخ الطاووق فيها.

ادخلي الصينية إلى الفرن لخمس دقائق ثمّ أخرجيها واقلبي الأسياخ على الجانب الآخر ثمّ أدخليها إلى الفرن مجدّداً لخمس دقائق إضافية.